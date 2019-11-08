TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Özkan'ın naaşı bugün Kilis'in Elbeyli ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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