TFF'den VAR için flaş karar! Kulüplerin haberi yok...

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Video Yardımcı Hakem Sistemini (VAR) devreye sokmaya hazırlanıyor. Kulüplerin bir an önce hayata geçirilmesi için baskı yaptığı uygulama daha gelmeden tartışmaları beraberinde getirirken, TFF çok konuşulacak bir karar daha aldı. Buna göre; Video Assistant Refree (VAR) Sistemi’nin üssü Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezi oluyor. Daha önce 28 maçta kapalı devre test edilen sistem için statlarda VAR minibüsü olmayacak. VAR hakemleri, teknik ekip ve sistem Riva’dan 9 maça bağlanacak. Görüntüler burada süzgeçten geçirilip kritik kararlarda VAR’a danışılacak.

Kulüplerin haberi yok

Ancak kulüplerin ısrarla istediği ve desteklediği sistem için alınan bu karardan henüz haberleri yok. Dolayısıyla Kulüpler Birliği’nin bu uygulamaya karşı ne tür bir tavır takınacağı da belirsizliğini koruyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya’daki seminerde başından beri mesafeli durduğu VAR için “Faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Problemler sahadaki problemler olmayacak. Saha dışındaki problemler olacak. Yani medyamız ve medyamızın kamuoyunda ortaya çıkaracağı problemler olacak. İnşallah bunları da hep beraber Türklüğümüze yakışır, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz” diyerek bazı sinyaller vermeye çalışmıştı.

Spekülasyon sebebi

Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin 64 sayfalık protokolünde VAR’ın bulunduğu yere girmek ve çıkmak kesinlikle yasak. Etrafı koruma halinde olacak. Ancak ülkemizde merkezi Riva’da olması düşünülen VAR’ın yapacağı müdahaleler için “TFF mi yönlendirdi, odaya kimler girdi, karışan oldu mu?” spekülasyonlarının çıkması çok yakın görünüyor. Ayrıca Riva’daki merkeze uydudan gelecek görüntülerde 25-30 saniyelik zaman kaybı yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durumun ‘futbolun hızı’ tartışmalarını da tetiklemesi kaçınılmaz olacak. Almanya’da VAR sistemine Frankfurt’taki Futbol Federasyonu merkezi ev sahipliği yapıyor. Bu durum maliyeti düşürmekle kalmıyor, teknolojinin de daha sağlıklı kullanılmasını sağlıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA OLACAK MI?

FIFA ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina, Rusya’daki Dünya Kupası’nda VAR uygulanacakmış gibi eğitim çalışmalarını ve hazırlıkları sürdürürken, IFAB’ın mart ayı içinde vereceği kararı da sabırsızlıkla bekliyor. IFAB’ın VAR’a onay verecekmiş gibi FIFA’nın çalıştığına dikkat çeken Collina “Aksi takdirde hakemlerin hazırlanması, hazır olması geç kalır. IFAB, VAR konusunda değerlendirmelerini yapıyor. Şu anda kesin ve net bir şey söylemek için erken” dedi. IFAB mart ayında olumlu karar vermesi hâlinde protokolün nihai şeklini de açıklayacak.

“Otorite” sarsılmasın

Dubai’de VAR ile ilgili görüşlerini paylaşan Collina’da “Hakemin otoritesi azalacak korkusu” var. Collina, saha içindeki hakem kişiliği ve otoritesinin zarar görmesinden endişe duyduğunu belirterek “Hakem dışardan birinin yönlendirmesiyle iş yapacak kişi değildir. Kendine olan güvenini kaybetmemeli. Orada sadece bir monitör var, kararı verecek olan hakem oradaki değil, sahada kendisi olacak. Hakem kendine olan güveni kaybederse olmaz. Biz bunu istemiyoruz. Hakem oyun alanı dışından asla yönlendirilemez” şeklinde görüş belirtti.

Hedef 30 VAR hakemi

VAR sistemi üzerindeki eğitimler hızla devam ederken, MHK yeni sezon için planlamasını yaptı. VAR eğitimleri Süper Lige ve TFF 1. Lig hakemleri seminer programlarında geniş yer bulmaya başladı. MHK, 22 Süper Lig hakeminin yanı sıra 8 tane de TFF 1. Lig’den hakemini VAR kapsamına almayı planlıyor. Böylece 30 hakemden oluşan VAR hakem kadrosundan her hafta 18 hakem, monitör başında görev yapacak. Daha önce Süper Lig tecrübesi olan ve şu anda TFF 1. Lig kadrosunda bulunan 8 hakem bu kadroya alınacak. (Türkiye)