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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

TFF'den tarihi ceza! 16 maç men...

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TFF'den tarihi ceza! 16 maç men...

Bilecik'te 3 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) yaptıkları itiraz neticesinde Kurtköyspor oyuncu ve teknik heyetine ceza yağdı. Tarihi cezada 2 futbolcuya 16 maç men cezası verildi.

Bilecik 2. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Güneşspor, Karaköyspor ve Bozüyük 4 Eylülspor takımı yöneticileri ligde mücadele ettikleri Kurtköyspor'un kendi müsabakalarından başkasının lisansı ile futbolcu oynattıkları gerekçesiyle TFF'ye bağlı AFDK'ya şikayet ettiler. Yapılan şikayet sonrasında Güneşspor-Kurtköyspor müsabakasında Futbol Müsabakalar Talimatının 22/G-23/1-3 maddeleri yoluyla Futbol Disiplin Talimatının 47/3 maddesi gereği Kurtköyspor'un 4-0 hükmen mağlubiyetine ve mevcut puanından 3 puanın silinmesine karar verildi. Ayrıca, takım yöneticisi Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-B-C maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca bu müsabakada lisansı Vitrapsor'da bulunan Güneşspor-Kurtköyspor müsabakasında başkasının lisansı ile oynayan Poyraz Eserkaya Futbol Disiplin Talimatının 47/1-A maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası aldı.

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Karaköyspor itirazı

Kurtköyspor-Karaköyspor müsabakasında deplasman takımı Karaköyspor'un AFDK'ya yaptığı itiraz sonucu İbrahim Kaymaz adlı futbolcu lisansı ile başka bir futbolcu oynaması nedeniyle ve futbolcunun alınan savunması 'Ben oynadım başkası değil' savunmasına istinaden ve olayın kanıtlaması sonucu futbolcuya Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Bu maçta da müsabakada lisansı Vitrapsor'da bulunan Poyraz Eserkaya tekrar başkasının lisansı ile Kurtköyspor-Karaköyspor çıktığı anlaşılarak, Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası aldı. Bu cezayla futbolcunun cezası 16 maça çıktı. Yönetici Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezayla yöneticinin cezası da 4 aya çıktı. Ayrıca Kurtköyspor Kulübü hakkında futbolcunun kendine ait olmayan lisanların kullanılması temine etmek gerekçesiyle Futbol Müsabakaları Talimatı 22/g-23/1-3 maddesi yoluyla Futbol Disiplin Talimatının 47/3 maddelerin uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verildi. Bu cezayla takımın 6 puanın silinmiş oldu.

TFFden tarihi ceza 16 maç men...

Bozüyük 4 Eylülspor itirazı

Bozüyük 4 Eylülspor- Kurtköyspor müsabakası sonrası Bozüyük ekibinin AFDK'ya yaptığı itiraz sonucu Kurtköyspor oyuncusu Mehmet Özdemir'in lisansı ile başka bir futbolcu oynatılması sonucu Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesine uyarınca futbolcunun "Ben oynadım başkası değil" savunmasına karşın ve olayın kanıtlaması sonucu futbolcuya 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Aynı takımın futbolcu Zeki Yardımcı'ya ise aynı gerekçe ve maddelerden 8 resmi müsabakadan men cezası aldı. Takımın yönetici Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası alırken, yöneticinin cezası toplamda 4 ay oldu.

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