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GeriFutbol TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak"
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Haber Giriş: 25.01.2020 - 01:45,Son Güncelleme:/

TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak"

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TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak"

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında resmi sitesinden açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçlarda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması;

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 26, 27 ve 28 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi!

TFF ayrıca Elazığspor ve Elazığ Belediye Spor'un bu hafta oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.

TFFden son dakika deprem açıklaması: Saygı duruşunda bulunulacak

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