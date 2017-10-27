TFF'den skandal hata! Babel...

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Beşiktaşlı futbolcu Babel'in dün açıklanan Tahkim Kurulu kararında cezası bir maça indirildi. Ancak, TFF'nin sitesinde yer alan 'Ceza Karar Maddeleri' bölümünde, Beşiktaş'ın Babel için Tahkim'e gitmediği yazıyordu. Tahkim'e gitmeden cezasının nasıl düşürüldüğü eleştirileri gelince de federasyonun sitesindeki hata hemen düzeltildi



Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu ve sahadan 2-1 yenik ayrıldığı maçta, Hollandalı futbolcu Ryan Babel, rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu hareketi incelemiş ve Babel'e 'rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 maç ceza verilmişti.

Fanatik'in haberine göre, dün Tahkim Kurulu kararları açıklandı ve Beşiktaşlı futbolcunun 2 maçlık cezası Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesine gereğince (Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.) bir maça düşürüldü.