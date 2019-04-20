TFF'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonunda şehit olan 4 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
TFF'nin resmin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve bazı askerlerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."
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