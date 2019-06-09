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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.06.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

TFF'den Konya'ya teşekkür

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TFF'den Konya'ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa ile oynanan ve 2-0 kazanılan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçında milli takımı destekleyen Konyalı futbolseverlere teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran futbolseverler, dünyaya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimizde büyük rol üstlendi. Tribünleri kırmızı-beyaz renklerle dolduran, canla başla mücadele eden takımımızın arkasında itici bir güç olan futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti." denildi.

Milli takım taraftarlığının değerinin öne çıkarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıları maç boyunca hiç durmaksızın tüm kalbiyle destekleyen futbolseverlerimiz, görsel şovları ile müsabakaya renk katarken, coşkularıyla da milli takım taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, tüm resmi kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine hem destekleri hem de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."


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