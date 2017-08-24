TFF'den ilginç hata: 1 futbolcu,2 millet,2 lisans

Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Şanlıurfaspor formaları giyen İbrahim Teteh Bangura, bu sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sinopspor ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 27 yaşındaki futbolcu için 15 Ağustos 2011'de 15348 numaralı lisansı çıkarırken, oyuncunun Bursaspor'daki vizesi, Şanlıurfaspor'a kiralanması ve yurt dışına çıkışı bu lisansa işlendi.

Bangura bu sezon Sinopspor'a transfer olduktan sonra TFF, oyuncu için 1054613 numaralı farklı bir lisans çıkardı.

Bu yeni lisansta oyuncunun uyduğu Sierra Leone değil Slovakya olarak görüldü, ki Bangura'nın bu ülke ile herhangi bir bağı bulunmuyor.

Yani TFF aynı oyuncuya iki farklı lisans çıkararak hataya imza attı.

Öte yandan Bangura, yeni ekibi ile çıktığı ilk maçta Türkiye Kupası’nda Yeni Amasyaspor ağlarını iki kez havalandırdı.

Bangura gibi Serge Djiehoua da Türkiye'den ayrıldıktan sonra yeniden ülkemize amatör olarak dönmüş ancak aynı lisansı (14784) devam etmişti.