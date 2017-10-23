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TFF'den Galatasaray maçında yapılan koreografi için açıklama

Türkyie Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı kırmızılı tribünlerin yaptığı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın soruşturma talimatı verdiği koreografi için açıklama yaptı.

Hürriyet Haber
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İşte TFF'den yapılan açıklama;

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek Mülki İdare Amiri tarafından görevlendirilen Müsabaka Güvenlik Amiri, Emniyet Birimleri ve Spor Kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır.
 
Bu nedenle taraftarların, spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetki ve sorumluluğunda değildir. 
 
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

GalatasarayFenerbahçekoreografi
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