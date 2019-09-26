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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

TFF'den flaş karar... Dilini tutamayan yönetici yanacak

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TFF'den flaş karar... Dilini tutamayan yönetici yanacak

Futbol Disiplin Talimatı’nın 2 maddesinde değişiklik yapıldı. Artık yöneticilerin disiplini ihlalden alacakları cezalar katlanarak artacak. Sahte bilet ve merdiven boşluklarına dair cezalar da artırıldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı’nın iki maddesinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklikler ‘Tekerrür’e dair 11 maddeyle Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması’na dair 49. maddenin 3. fıkrasında yapıldı. Özellikle Tekerrür cezaları çok daha ağırlaştırıldı. Cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3., 4. ve daha fazla tekrarlanması halinde ilgili kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret de bu madde kapsamına alınarak, aynı ihlal şekli olarak kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.

MERDiVEN BOŞLUĞUNA GEÇiT YOK

Yine tekerrür cezasına esas olan 2 maç sınırı da ortadan kaldırıldı. Bundan sonra kulüp yöneticilerinin çok daha dikkatli olması gerekecek. 49. maddenin üçüncü bendinde de değişikliği gidildi. Buna göre tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde verilen cezaların alt tabanı Süper Lig takımları için 15 bin liradan 25 bin lira çıkartılırken, her ihlalde cezalar katlanacak ve örneği 7. ihlalde rakam 175 bin liraya kadar çıkabilecek. Söz konusu değişiklikler tüm profesyonel ligler için yenilendi. Talimat TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlandı.

YENİ TEKERRÜR CEZASI

Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı olmak üzere, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile ilgili sezon içerisinde aynı ihlali tekrar etmesi halinde, ihlale ilişkin madde uyarınca tayin edilecek ceza:

2. ihlalde yarısına kadar,

3. ihlalde bir katına kadar,

4 ve daha fazla tekrar halinde iki katına kadar arttırılabilir. Cezanın yarısının buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde, ceza bir üst sayıya tamamlanır.

İhtar ve kınama cezaları ile ikiye kadar (iki dahil) müsabakadan men cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı tekerrüre esas olmaz. ï Bu maddenin uygulanması bakımından sportmenliğe aykırı açıklama ve hakaret ihlalleri aynı kabul edilir

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