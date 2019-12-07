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Futbol
AA
07.12.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

TFF'den finansal fair play açıklaması

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TFF'den finansal fair play açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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