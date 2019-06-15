TFF'den EyÃ¼p KaradayÄ± iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

TFF'den Eyüp KaradayÄ± için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶neticilerinden gazeteci-yazar EyÃ¼p KaradayÄ±'nÄ±n vefatÄ± nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Spor basÄ±nÄ±nÄ±n duayen isimlerinden gazeteci-yazar, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ eski yÃ¶neticisi EyÃ¼p KaradayÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhum EyÃ¼p KaradayÄ±'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, basÄ±n ve FenerbahÃ§e camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadeleri yer aldÄ±.Â
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