TFF'den Emre Belözoğlu'na tebrik

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Manuel Da Costa ve Mehmet Batdal yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Emmanuel Adebayor da takımdan ayrı olarak çalıştı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Emre Belözoğlu'nun mutlu günü
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun bugün bir kız bebeği dünyaya geldi.
Üçüncü kez baba olan Emre ve Tuğba Belözoğlu çifti, kızlarının ismini Meryem Leyla koydu.
TFF ise şu mesajı yayınladı: