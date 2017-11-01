« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>TFF'den Emre Belözoğlu'na tebrik

TFF'den Emre Belözoğlu'na tebrik

Emre Belözoğlu'nun üçüncü çocuğu dünyaya geldi. TFF, milli futbolcu için tbrik mesajı yayınladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Manuel Da Costa ve Mehmet Batdal yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Emmanuel Adebayor da takımdan ayrı olarak çalıştı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Emre Belözoğlu'nun mutlu günü

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun bugün bir kız bebeği dünyaya geldi.

Üçüncü kez baba olan Emre ve Tuğba Belözoğlu çifti, kızlarının ismini Meryem Leyla koydu.

TFF ise şu mesajı yayınladı:

TFFden Emre Belözoğluna tebrik

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL