TFF'den Antalya'daki sporseverlere teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği hazırlık maçında Antalya Stadı'nı dolduran taraftarlara teşekkür etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir milli maçta daha mükemmel bir ev sahipliğine imza atan, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday Antalya şehrimiz, milli takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bu özel geceyi A Milli Takımımızla birlikte paylaşan Antalya halkına şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."
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