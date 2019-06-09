TFF'den Adil Gevrek'e tebrik
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n olaÄŸan seÃ§imli genel kurulunda yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Adil Gevrek'i tebrik etti.Â
TFF'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Evkur Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n bugÃ¼n yapÄ±lan olaÄŸan seÃ§imli genel kurul toplantÄ±sÄ± sonucunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa tekrar seÃ§ilen SayÄ±n Adil Gevrek ve yÃ¶netim kurulunu tebrik eder, yeni yÃ¶netim dÃ¶nemlerinde baÅŸarÄ±lar dileriz." denildi.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle