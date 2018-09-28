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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

TFF'den 3'er puan silme cezası

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TFF'den 3'er puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor A.Ş., Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor A.Ş., Spor Toto 1. Lig'den, Adana Demirspor, Adanaspor A.Ş., Afjet Afyonspor, Altay, Balıkesir Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Bugsaş Spor A.Ş., Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Samsunspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.

Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise aşağıda yer almaktadır.

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig'den Atiker Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir FK, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Spor Toto 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. kulüplerine UEFA Lisansı, Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den SBS İnşaat Kırklarelispor, Menemen Belediye Spor, Ottocool Karagümrük, Sancaktepe Belediye Spor ve Tuzlaspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu'nun bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili kalan 48 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; Spor Toto Süper Lig'den Alanyaspor; Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor, Altınordu A.Ş., Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Ümraniyespor; TFF 2. Lig'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukspor, Pendikspor ve Sarıyer kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti.

 

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