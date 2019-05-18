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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

TFF'den 19 Mayıs kutlaması

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TFF'den 19 Mayıs kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını bundan 100 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kazandıkları zaferleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırdılar. Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi onu koruyacak ve kollayacak genç nesillere emanet ederken, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' ve 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' sözleri ile bu anlamlı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak milletimize armağan etti. Cumhuriyet ile yaşıt olmaktan her zaman gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk'ün izinde spor ve futbolun gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonuna var gücüyle devam edecektir."

19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak da kutladığımız, Türk tarihinin en önemli günlerinden birinin 100. yıl dönümünde; aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine de yer verildi. 

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TFFden 19 Mayıs kutlaması

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