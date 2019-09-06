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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

TFF'den 19.05 açıklaması! Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası...

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TFF'den 19.05 açıklaması! Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası...

TFF'den son dakika Galatasaray açıklaması. Futbol Federasyonu yetkilileri, Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen reaksiyonlar sonrası işleyiş hakkında bilgi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili yetkilileri, Fatih Terim'e PFDK'dan verilen 4 maçlık cezanın dün 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler sonrası işleyişi aktardı.

TFF kaynakları, federasyon genelinde sistematik bir işleyiş olduğunu ifade ederek, özellikle disiplin kurulu ve tahkim kurulunun toplandığı günlerdeki süreci şu şekilde aktardı.

Fanatik'in ulaştığı kaynaklar, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde disiplin kurulu ve tahkim kurulunun perşembe günleri genelde sabit bir saatte toplanıp eldeki dosyalarını görüştüğünü ifade etti.

Süreç nasıl işliyor?

Peki daha sonra ne oluyor? Süreç şu şekilde: Eğer toplantıda karar alınması için gerekli tüm belgeler tamamsa, (savunma, ek belge vs) kurul karar alır ve gerekçeli kararını verir.

Alınan kararlar, TFF'nin ilgili departmanlarına iletilir. Bunun için TFF'nin bir sistemi mevcut.

Kararlar, sisteme girildikten sonra kamuoyuna duyurulması için de bir yöntem mevcut. Kurul kararları Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine girildikten sonra yine resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulur.

Twitter işin içine girince...

Buradaki kritik nokta şu: Resmi internet sitesine girilen haber vs gibi içerikler, eş zamanlı olarak twitter hesabından da duyurulmakta. Yani esasen burada ceza kararı internet sitesine girilmiş, ardından twitter'da 19.05'te özellikle paylaşılmış iddiası doğru değil.

Nitekim, tahkim kurulu toplantısının kararları daha önce sisteme girilip, internet sitesinde yer verildiği için tahkim kararlarının twitter'dan paylaşım saati 18.44, Disiplin kurulu kararları sisteme daha geç girildiği ve resmi internet sitesinde daha geç yer bulduğu için twitter paylaşımı da daha geç yapılmış durumda.

Federasyon cephesi işleyişi bu şekilde aktarırken, gelen tepkileri de haksız buluyor.

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Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan'ın sosyal medya açıklaması ise şöyle;

TFFden 19.05 açıklaması Galatasarayda Fatih Terimin cezası...

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