Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, yardımcıları Şekip Mosturoğlu ve Ferudun Tankut'la birlikte TFF yönetimiyle görüşüyor. Görüşme, Riva'da bulunan TFF Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, yardımcıları Şekip Mosturoğlu ve Ferudun Tankut'la birlikte TFF'nin Riva'da bulunan merkezine gelerek TFF yöneticileriyle görüşme yapıyor. 4 Ekim'de gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarından şikayet eden birlik, bu konuyla ilgili olarak TFF yönetimiyle görüşeceklerini belirtmişti. Başkan Dursun Özbek, yardımcıları Şekip Mosturoğlu ve Ferudun Tankut'la birlikte, kurulların uyguladığı ceza politikasından şikayet ettikleri için, bu konuyu masaya yatırıyorlar. Özellikle Dursun Özbek ve Şekip Mosturoğlu, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da TFF yönetimiyle görüşme halinde. Kulüpler Birliği'nin masasındaki bir başka konu da hakemler. Süper Lig'deki 18 takımın da hakemlerden şikayet etmesi nedeniyle Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF'de video hakem uygulamasını da gündeme getirecek.