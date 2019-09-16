TFF'de 19:05 atışması!

NİHAT ÖZDEMİR: Ben öyle bir tweetle falan ürkecek adam değilim. Sakin olun. Ben, terör örgütünün ne tehditlerine göğüs gerdim, hiçbirine boyun eğmedim. Hep dik duracağız.

MEHMET BAYKAN: Bazı başkanlar ve yöneticiler, hakemleri ve kurulları etkilemeye yönelik açıklamalar yapıyor. Mevcut talimatname ile bunun önü alınamıyor. Cezaları artıralım...

İSMAİL ERDEM: Fatih Terim’e o ceza Galatasaraylı diye verildi. Ben buna karşıyım. Fatih hoca canımız, ciğerimiz. Herkese ceza veriliyor ama en ağır cezalar hep Fatih Terim’e veriliyor.

TARİH; 10 Eylül 2019. Yer; Kişinev’deki Courtyard by Marriott Oteli... Moldova-Türkiye maçının hemen öncesi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Nihat Özdemir başkanlığında toplanır. Gündem, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kamuoyunda tartışma yaratan bazı cezalarıdır. Toplantıda ilk sözü TFF Başkanvekili ve hukuk işleri

sorumlusu Mehmet Baykan alır...

BAYKAN: Bazı kulüp başkanlarının, yöneticilerin, geleceği satın almaya yönelik, hakem ve kurulları etkilemeye yönelik açıklamaları oldu. Ne yazık ki bu eylemler daha sezon başında başladı. Ve mevcut talimatname ile bunun önü alınamıyor. Konuşuluyor, ceza veriliyor, sonra yine konuşuluyor, yine ceza veriliyor. Buna bir çözüm bulalım, cezaları artıralım.

Terim’e cezayı Erdem gündem getirdi

Mehmet Baykan ceza konusunda yeni bir öneri getirmeye hazırlanırken yönetim kurulu üyesi İsmail erdem devreye girer ve Fatih terim’e verilen 4 maçlık cezayı gündeme getirir:

ERDEM: Fatih Terim’e bu ceza Galatasaraylı diye verildi. Fatih hocama nasıl ceza vereceğiz? Ne ceza vereceğiz? Ben bu olayın Terim’e karşı kullanılmasına ve cezaların katlanmasına karşıyım. Fatih hocaya verilen cezayı destekleyenler var. Hayır. Ben sonuna kadar karşısındayım bu cezanın.

İsmail Erdem’in bu çıkışı toplantıda şok etkisi yaratırken Başkanvekili Servet Yardımcı söz almaya çalıştı...

Erdem: Bu cezalarla 28 Şubat’a döndük

YARDIMCI: Burada konu Fatih Terim değil. Gündemimiz Fatih Terim de değil. Gündemimiz cezalar. Herkese... ·



ERDEM: Bize bir şey anlatmayın. Fatih hoca canımız, ciğerimiz. Herkese ceza veriliyor. Ama en ağır ceza hep Fatih Terim’e veriliyor. Bu cezalarla 28 Şubat’a döndü burası. Tıpkı o dönemdeki darbeler gibi. Erdem’e yönetim kurulu üyesi Nuri Akın da destek verdi...



AKIN: Biz konu mankeni miyiz? Biz de konuşacağız. Hep siz konuşuyorsunuz. Öyle olacaksa atın bizi buradan! Bu kez tartışmaya katılan isim A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan olur...



Soydan: Artık ahlaksızlık olmayacak!

SOYDAN: Bunların suçlusu eski yönetim. Bundan sonra MHK de, disiplin de ahlaksız olmayacak! Selim Soydan’ın bu sözleri üzerine TFF’nin bir önceki yönetim kurulunda da görev yapan Mustafa Çağlar sitem dolu bir konuşma yapar:

ÇAĞLAR: Ne diyorsun sen Selim abi! Sözlerine dikkat et. Ben de, arkadaşlarım da eski yönetimde namusumuz ve şerefimizle çalıştık. Kaldı ki Genel Kurul’da hepiniz eski yönetimi ve uygulamalarını alkışlayıp ibra etmediniz mi? Mustafa Çağlar’a yine bir önceki yönetimde yer alan Ali Düşmez de destek verir... Toplantıda ortam o kadar gerilir ki, başkan Nihat Özdemir araya girmek zorunda kalır ve üyeler biraz olsun sakinleşir.

TFF BAŞKANVEKİLİ ERDAL BAHÇIVAN: O CEZALARI BİZDEN ÖNCE NASIL ÖĞRENİYORLAR?

“Fatih Terim’in cezası 19.05’te sosyal medyadan açıklandı, kızları 19.07’de tepki tweeti attı. Bu nasıl oluyor?

TFF Yönetim Kurulu toplantısında daha sonra Mustafa Hacıkerimoğlu söz alır:



HACIKERİMOĞLU: Arkadaşlar sakin olun. Biz buraya Fatih Terim’i konuşmaya gelmedik. Bu nedir Allah aşkına? Ardından gözler başkanvekili erdal Bahçıvan’a çevrilir. Bahçıvan’ın 6 Eylül’de attığı, “Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05’te yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir” tweeti gündeme gelmişti.

BAHÇIVAN: Arkadaşlar o tweeti federasyonu ve kurulları hedef alarak atmadım. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum; cezalar saat 19.05’te sosyal medyadan açıklandı. Fatih Terim’in kızları 19.07’de tepki tweeti attı. Federasyondan önce, bizden önce haberdar oluyorlar, bu nasıl oluyor? Bizi mi takip ediyorlar? O tweeti atma nedenim budur. Toplantıyı başkan Nihat Özdemir’in şu sözleri bitirir:

ÖZDEMİR: Ben öyle bir tweetle falan ürkecek adam değilim. Sakin olun, ben terör örgütünün ne tehditlerine göğüs gerdim, hiçbirine boyun eğmedim. Hep beraber burada da dik duracağız ve inandığımız yolda yürüyeceğiz.