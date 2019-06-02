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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.06.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: "Bütün kulüpler bizim kulübümüz"

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TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: "Bütün kulüpler bizim kulübümüz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Nihat Özdemir'in yönetim kurulu ekibinde yer alan İsmail Erdem, eksik kalan tarafları güçlü bir irade ile çözeceklerini söyledi.

TFF Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in Türk futboluna hayırlı hizmetler yapacağını ifade eden İsmail Erdem, "Nihat Özdemir ağabeyimiz tecrübeli. Yıllarca hem Fenerbahçe Kulübü'nde, hem de Futbol Federasyonu'nda görev alan, futbolu bilen ve severek yapan bir yönetici. Kendini bugüne kadar ispat etmiş, almış olduğu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmiş. Bugün yeni yönetimde de bir serpme yönetim. İnşallah Türk futboluna, geleceğimize hayırlı hizmetler yapacağı inancındayım. Bizi de layık görmüşler, biz de yönetim kurulu üyesi olarak yeni dönemde görev almış olduk" diye konuştu.

"STANDARTLARI YÜKSELTECEĞİZ"

Erdem, bir işin zorluk derecesiyle kıymet derecesinin birbiri ile eşit olduğunu ifade ederek, "Külfeti ne kadarsa mükafatı da o kadar büyüktür. Asıl olan hizmet etmek, varsa problemlerin çözümü aksayan yerlerin tamir edilmesi, tamamlanması esas olan. Biz burada Nihat ağabeyimizle beraber ekip olarak bir takım oyunu oynarsak ki inşallah öyle olacak, çözülmeyecek bir problem yok. Ama sıfırlanır mı hiçbir zaman sıfırlanmaz. Çünkü dünyada şartlar değişiyor, kurallar değişiyor, futbola bakış açısı değişiyor. Gençlerin bakışı farklı, 10 yıl öncesiyle 40 yıl öncesi farklı. Onun içinde günümüz şartlarına uyum sağlayarak yine dünyada tüm futboldaki gelişmeleri yakın takip ederek, UEFA, FIFA vs. neticede üst kurullar var onların da. Ortaklaşa hareket ederek, neticede Türkiye tek başına bir takım değil, bir Avrupa birliği var, Dünya Futbol Birliği var. Dünya Şampiyonaları, Avrupa şampiyonalarına gidiyoruz, o zaman standartlarımızı yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARI İÇİN KENDİ ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİNDEN TUTMALIYIZ"

Her zaman doğruluğuna inanılan yoldan gidilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Erdem, "Eksik kalan taraflarımızı güçlü irade ile çözeceğiz. Eleştiriler olabilir ama inandığımız doğruları uygulamak lazım. Prensiplerden, ilkelerden taviz verilmemesi lazım. Bütün kulüpler bizim kulübümüz. Amatör kulüplerden, Süper Lig takımlarına kadar desteklenmeli, adil bir şekilde dağılımların yapılması lazım. Özellikle alt yapılara yönelik ağırlık verilmeli. Ülkemizde milli takımların da başarılı olması için kendi çocuklarımızın da ellerinden tutulması gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.

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