TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da başladı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı.
Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon değerlendirmesi yapılacağı aktarıldı.
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