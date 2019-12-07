TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor'un yeni başkanı Gözbaşı'yı kutladı!
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği Vakfı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle