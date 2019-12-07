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GeriFutbol TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor'un yeni başkanı Gözbaşı'yı kutladı!
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Futbol
AA
07.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor'un yeni başkanı Gözbaşı'yı kutladı!

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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor'un yeni başkanı Gözbaşı'yı kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi. 

 

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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserisporun yeni başkanı Gözbaşıyı kutladı

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