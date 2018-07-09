TFF Süper Lig fikstür ve kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yapılacak?
Süper Lig fikstür ve kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan Süper Lig kura çekiminin hemen ardından Spor Toto 1. Lig ve TFF 2 ve 3. Lig için fikstür çekimi gerçekleşecek. Peki, Süper Lig kura çekimi saat kaçta gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler
TFF Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Çekilişin Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1'inci Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
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