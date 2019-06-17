TFF Süper Kupa finali ne zaman?
TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu. Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Gözler şimdi Süper Kupa'nın 2019 etabının final maçında. Peki, TFF Süper Kupa finali ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı 'TFF Süper Kupa finali ne zaman?' sorusunun yanıtı...
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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