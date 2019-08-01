TFF Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? Süper Kupa bilet fiyatları belli oldu
TFF Süper Kupa biletleri Galatasaray Akhisarspor maçını canlı izlemek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin biletleri, belirlenen stadyum gişelerinden satılacak. Peki, TFF Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa mücadelesi için bilet fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TFF'nin yayımladığı bilgilere göre Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olarak açıklandı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TFF SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Kupa biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale arkaları tribünleri (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton ve Kapalı tribünleri için 100 TL olarak belirlenmişti.
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