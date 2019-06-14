TFF SÃ¼per Kupa 2019'un oynanacaÄŸÄ± tarihi ve yeri belli oldu

TFF Süper Kupa 2019'un oynanacaÄŸÄ± tarihi ve yeri belli oldu
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re TFF YÃ¶netim Kurulu, TFF SÃ¼per Kupa 2019'un Ankara Eryaman StadÄ±'nda
7 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ±na karar verdi.ÂSpor Toto SÃ¼per Lig'in 2018-2019 sezonu ÅŸampiyonu Galatasaray ile Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± finalisti Akhisarspor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi mÃ¼sabakanÄ±n baÅŸlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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