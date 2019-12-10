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Futbol
10.12.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik...

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TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

''TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi.''

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