TFF resmen açıkladı! Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor...
TFF, 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un 3 puanının silinmesini uygulamaya koydu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un 3 puanının silinmesini onayladı ve puan cetvelini yeniden yayınladı.
Federasyon Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un 3 puanını resmen sildi.
İşte 1. Lig'de güncellenen puan tablosu...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle