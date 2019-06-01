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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı!

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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Bugün genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu yaptığı konuşmada, 'Futbol adına başarının sadece yetmediği strateji, pazarlama gibi süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya futbolu artık endüstri olarak adlandırıyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa burada tesisleşme çabasını görmezden gelemeyiz. Biz güçlü Türkiye'nin potansiyelini bilen ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz.Finansal fair play kurallarına harfiyen uyumalıyız. Altyapılarımızı gerçek bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Altyapıyı önemseyen çok fazla kulübümüz yok. Bu konuya daha fazla eğilmemiz gerekiyor' şeklinde konuştu. 

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, 'Şu an şartları yerine getiren tek aday Nihat Özdemir' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Yönetim ve denetleme kurullarının 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.

ALİ KOÇ: "BU FEDERASYONU SON ŞANS OLARAK GÖRÜYORUZ" 

Fenerbahçe Ali Koç ise kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı:

Her yeni başlangıç bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içindeki sıkıntılara değindik. Biraz önce bakanımız eksik kaldığımız, düzeltmemiz gereken tarafları anlattı, doğru. UEFA temsilcisi tesislerimizden bahsetti; ama gönül ister ki Türk futbolun ne kadar futbolcu yetiştirdiğinden, altyapı sisteminden, Avrupa başarılarından bahsetsin. Tesislerden bahsedebildi sadece. Türk futbolunun çok acil problemleri var.. Bu kadar lüks binalardan çok daha önemli sorunlarımız var. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Avrupa ile aramız açılıyor. Mali yapı ortada. Deniz bitti. Nasıl bunu çözeceğiz bilmiyorum, inşallah bu yeniden yapılandırma en kısa zamanda olur. UEFA Haziran sonuna kadar süre verdi, inşallah en kısa sürede bunu tamamlayabiliriz. Genç oyunculara en az süre veren ülkeyiz. Buna mukabil en yeni statlara sahibiz, bakanımızın belirttiği gibi. Ciddi sorun var. Bu federasyonu biz son şans olarak görüyoruz. İnşallah bunu değerlendirirsiniz.

Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tekerleği yeniden icat etmenin anlamı yok. Bizden öndeki ülkeleri örnek alıp onları uyarlamamız yeterli.

TEK ADAY NİHAT ÖZDEMİR

Bu arada TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Mehmet Baykan, başkan adaylarından Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini açıkladı. Baykan, "TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok" ifadelerini kullandı.

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde;

Nihat Özdemir

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Muzaffet Nasıroğlu

Hamit Altıntop

Selim Soydan

Ali Düşmez

Erhan Kamışlı

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Alkın Kalkavan

Erdal Bahçıvan

Mustafa Çağlar

Hasan Akıncıoğlu

Nuri Akın

Yılmaz Büyükaydın

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