TFF, Murat Sancak'ı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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