TFF Lucescu ile yollarını ayırdı! Rumen hocadan Yıldırım Demirören'e teşekkür...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF Lucescu ile yollarını ayırdı! Rumen hocadan Yıldırım Demirören'e teşekkür...
GeriFutbol TFF Lucescu ile yollarını ayırdı! Rumen hocadan Yıldırım Demirören'e teşekkür...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    14
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.02.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

TFF Lucescu ile yollarını ayırdı! Rumen hocadan Yıldırım Demirören'e teşekkür...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    14
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF Lucescu ile yollarını ayırdı! Rumen hocadan Yıldırım Demirören'e teşekkür...

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Mircea Lucescu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası bir açıklama yapan Rumen teknik adam, "Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi sona erdi.... Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen teknik adam, Ağustos 2017'de A Milli Takım'ın başına geçmişti.

Milli Takım, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

LUCESCU'DAN YILDIRIM DEMİRÖREN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi:

"Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 414Fenerbahçe - Zenit
    1
    MS2
    2,70
    5051kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Mircea Lucescu, takımların Belek'teki devre arası kamplarını ziyaret etmişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    14
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Savcılığa Nagatomo için suç duyurusu! Küfür...

Herkes onu konuşuyor! 7 yaşında Usain Bolt'a rakip...

FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başlıyor