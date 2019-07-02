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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

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TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş Riva'da bir araya geldi... Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in sözleri şöyle;

"Tüm hedefimiz Türk futbolunun marka değerini en üst noktalara taşımaktır. Bu marka değerini üst noktalara taşımak için bu toplantılar devam edecektir. Yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bütün hedefimiz marka değerimizi yukarı çıkarmak. BeIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor. Dünyada spora önem vermekte ve yayınları bulunmakta. Türkiye'de bulunan 81 milyon nüfus ve güçlü ekonomisi nedeniyle beIN Sports burada bulunmak istiyor."

Orman ise şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kulüpler yayıncı kuruluş ile iyi ilişkiler kuruyor. Türk futbolunun ilerlemesi için ürünün pazarlanması gerekli. Bu bir tek Bein Sports sayesinde değil kulüplerin de içinde olması lazım."

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