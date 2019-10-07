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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

TFF ile Mercedes Benz Türk arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

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TFF ile Mercedes Benz Türk arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında, 1996 yılından bu yana kesintisiz olarak süren sponsorluk sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım oyuncuları ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı.

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Nihat Özdemir: "Hep birlikte 2020 finalleri coşkusunu yaşayacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde şu konuşmayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımımızın ana sponsoru Mercedes-Benz Türk ile yapacağımız sözleşme yenileme törenimize hoş geldiniz. Davetimizi teşrif eden sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Mercedes-Benz Türk, Federasyonumuzun en uzun soluklu sponsoru ve bugün atacağımız imzayla, 1996 yılından beri aralıksız süren iş birliğimizi 4 yıl daha uzatıyoruz. 23 yıl dile kolay… Yol arkadaşlığımızda çeyrek asrı geride bırakıyoruz. Dünyada da örneği çok az olan bir sponsorluk anlaşmasını imzalamanın gururunu yaşıyoruz. 

Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu öz verili yaklaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan bu özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz.

1996 yılından bu yana, A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk sadece maddi değil özellikle manevi desteği ile de bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Kendileri ile çok güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Yol arkadaşlığımız sürecinde, 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanını hep birlikte yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, Dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final ve çeyrek final oynadık.

Bu başarılarımızdan birisine, tarihimizde ayrı bir yeri olan Dünya üçüncülüğüne Sayın Şenol Güneş hocamızla ulaştık. Bu gururu bizlere yaşattığı için kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz ve daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah ülke olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020'nin değil 2022'nin, 2024'ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız.

En büyük arzumuz, Şenol Güneş hocamızla, çok iyi bir ailesi havası yakalayan A Milli Takımımızın, basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10'a girmesi… Bu yolda, her müsabaka, her puan çok değerli, çok önemli. Önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçlarımız var, 2 maçtan hedeflediğimiz puanları alıp, 2020 finalleri biletini, bir an önce cebimize koymak istiyoruz.
Şu ana kadar grubumuzda harika bir performans sergileyen takımımıza cani gönülden başarı diliyorum. Türk halkının destekleri ile Milli Takım haftasını milli bayrama dönüştüreceğimize inanıyorum.

Mercedes-Benz Türk ile yaptığımız bu anlaşmanın A Milli Futbol Takımımıza itici güç olmasını temenni ediyorum. Buradan tüm sponsorlarımıza maddi ve manevi tüm destekleri için şükranlarımı iletiyorum. Katılımlarınızla bizleri çok onurlandırdınız, siz değerli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." 

TFF ile Mercedes Benz Türk arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı, Süer Sülün: "Milli Takımlarımızın en uzun soluklu destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz!"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün imza töreninde yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz Türk'ün 1996 yılından bu yana Türkiye Milli Futbol Takımları sponsorluğunu aralıksız sürdürdüğünü, bunun da şirketin uzun vadeli bakış açısı çerçevesinde gelenek, sadakat ve istikrar kavramlarına verdiği büyük önemin göstergesi olduğunun altını çizdi.
Sülün; "Türkiye Milli Futbol Takımları'nın en uzun soluklu ve istikrarlı destekçilerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. Mercedes-Benz Türk olarak 23 yıldır her koşulda Milli Takımlarımızın yanında yer aldık ve bugün bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. Tüm Mercedes-Benz Türk ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri iple çekiyoruz. 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında elde edecekleri galibiyetler karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak Milli Takımımıza canı gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve Federasyon'un yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Kalitesiyle Dev Bir Filo

Türk futbolunun en uzun soluklu sponsorluğunun 4 yıl daha uzatılmasıyla yeni bir döneme geçilirken uzatılan anlaşma ile Mercedes-Benz Türk; Milli Takım oyuncularının, yöneticilerin ve teknik ekibin en güvenli ve en konforlu bir şekilde ulaşımları için federasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. 
Uzatılan sözleşme kapsamında Milli Takım oyuncuları için özel tasarlanan Mercedes-Benz Milli Takım Otobüslerine ek olarak Federasyon yönetimin de güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için Mercedes-Benz marka otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan dev bir filo Türkiye Futbol Federasyonu'nun hizmetine sunuluyor. Yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'na 92 araçlık dev bir filo tahsis ediliyor.

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başarı yolculuğu

Mercedes-Benz Türk'ün Ana Sponsoru olduğu 23 yıllık süre zarfında Türkiye Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı finale kalmıştı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak büyük başarı elde etmişti.
Otobüs maketi hediye edildi

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün tarafından yeni sözleşmeye imza atıldı. İmza töreninde TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı.
Törende Süer Sülün tarafından Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e Milli Takım otobüslerinin bir çeşit minyatürü olan ve aynı görsellerle giydirilmiş otobüs maketi hediye edildi. Başkan Nihat Özdemir ise Süer Sülün'e imzalı bir Milli Takım forması takdim etti. İki kurum arasındaki iş birliği imza töreninin ardından filo önünde çekilen fotoğraf ile sona erdi. 

 

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