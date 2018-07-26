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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
26.07.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

TFF heyeti, Medical Park Stadı'nda incelemelerini tamamladı

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TFF heyeti, Medical Park Stadı'nda incelemelerini tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Türkiye ile Rusya arasında 7 Eylül'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki incelemelerini tamamladı.

TFF İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Baltacı ve Aybars Canbay, Sponsorluklar ve Pazarlama Direktörü Elif Canbay, Seyahat ve Konaklama Direktörü Tuna Narlıtepe ve TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, öncelikli olarak statta incelemelerde bulundu.

Statta birtakım eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirten TFF heyeti, Trabzon şehrinin 41 bin 461 kişiyle bütün dünyaya milli heyecanı yaşatacağından şüphe duymadıklarını dile getirdi. Stat incelemesinin ardından bordo-mavili kulüpte yapılan görüşmelerde, milli maç organizasyonunun bütün detayları konusunda eksiksiz bir mutabakat sağlandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon'un uzun bir aradan sonra milli maç organizasyonuna ev sahipliği yapacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Hüseyin Avni Aker Stadı, 4 Eylül 2004'te milli takımımıza ev sahipliği yapmıştı. Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Gürcistan ile karşılaşmıştık. Stadyumumuzda inanılmaz bir coşku vardı, tribünler tıklım tıklımdı. Bu tarihten 6,5 yıl sonra yine Hüseyin Avni Stadı'nda Güney Kore ile hazırlık maçı oynanmıştı. Ev sahipliği yaptığımız bu iki milli maçın ardından ay-yıldızlılarımızı ilk defa yeni stadyumumuzda ağırlayacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Şenol Güneş Spor Kompleksi, ilk kez milli bir maça ev sahipliği yapacak. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Trabzon şehrinin futbolu bilen insanları, milli takımımızı geçmişte olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Coşkulu taraftarımızla güzel bir atmosfer oluşturarak milli takımımızı destekleyeceğiz."

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