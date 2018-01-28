TFF hakemlere yazı gönderdi!

Geçen hafta meydana gelen olayın medyaya yansıması üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu, yaklaşık bin Bölgesel Amatör Ligi hakem ve gözlemcilerine bir yazı göndererek, BAL müsabakaları ile ilgili uçakla seyahat izninin genel bir uygulama olmayıp, karayolu ile ulaşımın çok zor olduğu iller için geçerli olduğunu bildirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 21 Ocak günü oynanan Çayelispor - Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçını yönetmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbakır bölgesi hakemleri Abdullahtif Ayhan, Recep İlker Kor, İbrahim Aksoy ve Ulaş Çelik'e görev verildi. Hava ve yol durumunu araştıran hakemler, havanın kar yağışlı ve yolların buzlu olmasından dolayı Futbol Federasyonu'na e-mail göndererek, Rize'ye uçak ile gitmek istediklerini bildirdi. Federasyonun olumsuz yanıt vermesi üzerine hakemler bir kez daha 600 kilometrelik yolun hava koşullarını detaylı anlatan ve yönetmelik gereği 500 kilometreden uzak mesafelere uçak ile gidilmesi gerektiğini hatırlatan bir mail daha gönderdi. Bu mail'e de olumsuz yanıt alan hakemlerin, Federasyon yetkilisi tarafından Bölgesel Maç Atama Sorumlusu ve Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Bozan'a şikayet edildiği ileri sürüldü. Bozan'ın da uçakla gidemeyeceklerini bildirildiği hakemler maça karayolu ile gitmeye karar verdi.

KAZADAN SONRA UÇAKLA GÖNDERİLDİLER

Diyarbakır'dan Rize'ye gitmek için hazırlanan ekipten, 4'üncü hakem Ulaş Çelik, ailesinin kötü hava koşulları nedeniyle karayolu ile Rize'ye gitmesini istememesi üzerine maça gitmekten vazgeçti ve yerine Hakem Atama Komisyonu tarafından Abdulkadir Kezer atandı. Uçak bileti tahsis edilmemesi nedeniyle karayolunu kullanan hakemlerin aracı, Rize'ye 55 kilometre kala Ovit Dağı mevkiinde yolun sisli olması ve görüş mesafesinin 10 metrenin altına düşmesi nedeniyle takla attı. 9 saat süren yolculuktan sonra kaza yapıp araçları takla atan 4 hakem, geceyi hastanede geçirdi. Kaza sonucu ölümden dönen hakemler, tedavilerinin ardından Çayelispor - Serhat Ardahanspor maçını yönetti. Maçı yöneten hakemler daha sonra uçak ile Diyarbakır'a gönderildi.

Hakemlerin kaza yaptıktan sonra uçakla geri gönderilmesinin medyaya yansıması üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Bölgesel Amatör Ligi'nde görev yapan yaklaşık bin hakem ve gözlemciye bir yazı gönderildi. Hakem İşleri Uzman Yardımcısı Ramazan Yılmaz imzasıyla gönderilen 'BAL uçak seyahat onayı' konulu yazıda, Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında uçakla seyahat taleplerinin Perşembe günü saat 11:00 kadar ramazanyilmaz@tff.org adresine gönderilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"BAL müsabakaları ile ilgili uçakla seyahat izni genel bir uygulama olmayıp, karayolu ile ulaşımın ÇOK ZOR olduğu iller için geçerlidir."