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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

TFF dilekçeyi kabul etti, Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti!

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TFF dilekçeyi kabul etti, Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti!

Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığını ve bu yönde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dilekçesini gönderdiğini açıklayan Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi TFF tarafından da kabul gördü.

2016 yılındaki olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra hızlı bir düşüş yaşayan Bitnel'in hakemlik kariyeri böylece resmen noktalanmış oldu.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili 4 oyuncuya çıkardığı kırmızı kartlar ile hafızalara kazınan Deniz Ateş Bitnel'in hakemlik kariyeri resmen bitti.

Söz konusu müsabakanın ardından önce FIFA kokartlı elinden alınan daha sonra B Klasman'a, son olarak da bu sezon Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İl Hakemliği'ne düşüren Bitnel, geçtiğimiz günlerde bir halı saha maçında hakem arkadaşını dövdüğüne yönelik haberlerle gündem olmuştu.

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Federasyon dilekçeyi kabul etti

Konuya ilişkin bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddeden Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılından beri her anlamda büyük zorluklar çektiğini, bunun neticesinde de hakemliği bırakmak için TFF'ye dilekçe gönderdiğini ifade etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından TFF de bir zamanlar gelecek vadeden hakemler arasından gösterilen Bitnel'in talebini kabul etti.

Böylelikle 37 yaşındaki hakemin kariyeri noktalanmış oldu.

TFF dilekçeyi kabul etti, Deniz Ateş Bitnelin hakemliği resmen bitti

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