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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

TFF Beylerbeyi Tesisleri hizmete açıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Beylerbeyi Tesisleri, yapılan tören ile hizmete açıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve Etik Kurulu yer aldığı tesisin açılışına TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Başkanvekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF kurul başkanları, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve kulüp yetkilileri katıldı.

GÜRELİ: TFF YÖNETİMİ OLARAK MHK VE BAĞIMSIZ YARGI KURULLARININ DÜZENİ İLE BAĞIMIZ YOK

Düzenlenen açılışta açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Beylerbeyi tesislerinin uzun yıllar geleceğin yıldızlarına ve genç milli takımlara hizmet verdiğini aktararak, "Tesisleri geçen yıl Yıldırım Demirören ile birlikte yenilemeye karar verdik. Gerekli tüm izinleri alıp 6-7 ay gibi kısa bir sürede modern bir hale getirdik. Türk futboluna yakışır bir hale getirerek bir yeni tesis daha ekledik. TFF Yönetimi olarak MHK ve bağımsız yargı kurullarının düzeni ile bizim bir bağımız yok. Yönetim olarak yargı kurullarını seçtikten sonra 4 yıl statümüz gereği karışmıyoruz. Tüm kurullar bağımsız çalışmalarının güvencesidir. Burada geçen sene aldığımız karar ile tespit ettiğimiz gibi hiçbir yönetim kurulu üyesi, hiç bir çalışan bu tesislerde olmayacak. Buranın giriş çıkış kapıları kontrol altında olacak. Bu zamana kadar olan çalışmalar yanlış anlaşılmaya mahal vermesin. Bu temel bir ilkedir, tüm ülkelerde yargı kurulları şekildedir. Burayı federasyonumuza kazandıran her şeyden önce Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ve bu kararı alan ve Onursal Başkanımız Şenes Erzik’e ve Türk futboluna bir çok tesis kazandıran Yıldırım Demirören’e, Nihat Özdemir’e ve Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkür ederim’’ dedi.

TFF Beylerbeyi Tesisleri hizmete açıldı

DEMİRÖREN: YAPILAN TESİSLER AVRUPA’DA ÇOK ÖZEL

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF’de görev yaptıkları 7 yıl boyunca Türk futbolunun marka değerinin artması için önemli işler yaptıklarını ifade ederek, "Bizler öncelikle tesisleşmeye önem verdik. Bunlara Riva’yı örnek gösterebiliriz. Dünyanın en güzel tesislerinden birini yaptık. Bugün burada yapılan tesis yine Avrupa’da çok özel. Bu tarz çalışmaların devam da edeceğine inanıyorum. Beylerbeyi tesisinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı’na teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

ÇELİK: TESİSİN DOĞAL VE FİZİKSEL GÜZELLİĞİ BİZLERE VE HAKEMLERE GÜZEL YANSIYACAKTIR

Avrupa standartlarının üzerindeki tesisi hakemlere kazandıranlara teşekkür eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, ‘’Tesisin doğal ve fiziksel güzelliği bizlere ve hakemlere güzel yansıyacaktır. Mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız. UEFA paydaşlarımız ile de burada eğitim yapmak için ayrıca mutluyuz" şeklinde konuştu.

TFF Beylerbeyi Tesisleri hizmete açıldı

YILMAZ: TÜM KARARLARIMIZDA GERÇEK ANLAMDA BAĞIMSIZDIK

Mekansal bağımsızlığın hep eleştirildiğini dile getiren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Enver Polat Yılmaz, "Gerçekten biz bağımsızdık, bundan sonra daha da bağımsız olacağız. Biz tüm kararlarımızda gerçek anlamda bağımsızdık. Bu zamana kadar hiçbir kurum bize şu kararı öyle ver demedi. Türkiye’deki tüm spor tesislerine emek veren Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÜLTEKİN: FUTBOL CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin, ‘’Federasyon kurullarının eskiden de olduğu gibi görevsiz hizmet etmeye devam edecek. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir tesis olmuş. Bu tesisin futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

ARICI: HAKEMLİĞE BURADAN ADIM ATTIK

Hakemliğe buradan adım atıp futbolun içinde yer aldıklarını kaydeden Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, "O zamanki tesisle bu zamanki tesisi karşılaştırdığımızda çok güzel ve muntazam bir tesis olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Açıklamaların ardından Beylerbeyi Tesisleri’ne sponsor olanlara plaket takdim edildi.

TFF Beylerbeyi Tesisleri hizmete açıldı

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