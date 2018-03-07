TFF Başkanı Yıldırım Demirören Kilis’te!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Mart ayı olağan toplantılarını Kilis’te gerçekleştirdi.
Yıldırım Demirören, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ve yönetim kurulu üyeleri sabah erken saatlerde Kilis’e geldiler. TFF Olağan Toplantısının ardından Kilis’te faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve futbolcuları ile kısa bir toplantı gerçekleştiren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Zeytin Dalı Harekatında Kilis’in çok önemli olduğunu vurgulayarak, son terörist bitene kadar harekatın devam edeceğini belirtti.
TFF’DEN AMATÖR KULÜPLERE 15 BİN TL YARDIM
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez’in konuşmasının ardından, Kilis’te faaliyet gösteren amatör spor kulübü yöneticileri söz alarak sorun ve taleplerini ilettiler. Kilis’e bir semt sahası yapılması noktasında taleplerini ileten yöneticilere cevaben, konunun Spor Bakanı ile görüşüleceğini ifade eden Başkan Demirören, ayrıca Kilis’teki amatör kulüplere 15’er bin TL yardım yapılacağı müjdesini de verdi.
"ANNEM TARAFI KİLİSLİDİR"
Anne tarafının Kilisli olduğundan da bahseden TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Bizler için Kilis çok önemlidir. Allah cephedeki askerimizin yardımcı olsun” diye konuştu.
Toplantıya katılanlara TFF tarafından Milli Takım formaları dağıtıldı.
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