TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Hiç kimse için bir hakemimizi feda etmeyiz

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları;





2012 senesinden beri, geldiğimiz ilk günden beri hakemlerimize ayrı bir sayfa açtık. Hakemlerimiz bizim için çok önemli. Fikret Başkanın dediği gibi, futbolun en önemli aktörlerinden birisi hakemlerimiz... Biz de Yıldırım Demirören ve Federasyon Yönetim Kurulu olarak, hakemlerimizin hem profesyonel açıdan hem maddi açıdan hem de olarak açısından en iyi duruma getirmeye çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum, harika bir ilk yarı geçirdik. Allah kısmet ederse ikinci yarıda böyle olacak. Tabi bunda VAR'ın etkisi çok büyük oldu. VAR sistemiyle futbolda hata minimum seviyeye indi., futbol daha güzel bir hale geldi. Ama malesef benim her zaman dediğim bekleme süresi bir soğutma yarattı. İnşallah onu da daha aza indireceğiz. VAR'dan bahsetmişken o dönemin Kulüpleri Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü VAR'ın hızlanmasında Türkiye'ye bir an önce gelmesinde çok büyük destek ve önerileri oldu. VAR'ı Türkiye futbol ailesi kabullendi.

"HAKEMLERİMİZİ FEDA ETMEYİZ"



Biraz önce sevgili hocamız, başkanımız VAR ile bütün konuları anlattı. 70 kritik karar, önemli kararlarda desteği oldu. VAR'ın tartışıldığı bir Galatasaray - Konyaspor maçı yaşadık, hakemlerimizin tartışıldığı... Bir kere şunu söyleyeyim ben ve yönetim kurulum hiç bir takım için, hiç bir kulüp için, hiç kimse için bir hakemimizi feda etmeyiz veya dinlendirmeyiz. İlk günden beri bunu söylüyoruz.

"KİMSE ÖZÜR DİLEMEDİ"



Hakemlerimizin burasında Türk bayrağı var ve hakemlerimiz TFF'nin bir elemanı. Bir hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez, bu kadar kolay küfür edilemez. Bunu herkesin bir düşünmesi lazım. Geçen sene 40 hakemimize, 40 kere hakaret ve küfür edildi. Bu sene ilk yarıda 21 yarıda edildi. Ve işin kötüsü kimse çıkıp özür dilemedi.

Ama neyi tartıştılar? "Ya ben küfür ettim de fazla ceza verildi" Ya kardeşim, önce saygılı olun. Burada Türk bayrağı var, karşında Türk hakemi var. Önce saygıyı öğrenin ki ondan sonra sizin cezanızı tartışalım.

"HERKES SAYGILI DAVRANMAK ZORUNDA"

Onun için sayın bakanımızdan bir ricam var. Biz Federasyon olarak, hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz. Ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim disipline gönderdiğimiz hakemlerimize hakaretten dolayı o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği sürece düzelecek. Çünkü o kişiler çok büyük camiaları temsil ediyorlar, benim hakemim de Türkiye'yi temsil ediyor. Ona göre saygılı davranmak zorunda herkes.

"SİZE HAKARET EDENİ SİZ ALKIŞLAYIN Kİ..."



Size maçta hakaret kim ediyorsa, lütfen sizden ricam kendisini alkışlayın. Ki öğrensin; siz onun seviyesine düşmeyin, onlar sizin seviyenize çıkmak zorunda kalsınlar. Yeni uygulamamızda VAR sistemi, Türkiye Ziraat Kupası'nda ilk 16'dan itibaren başlayacak. Bu da Türk futbolunda yeni bir gelişme olacak.

Allah sizlere hakem şansı versin diyorum. İlk yarı harika geçti, ikinci yarı bundan daha iyi geçecek. Futbol sizlere, sizler bizlere emanetsiniz.



