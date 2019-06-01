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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması! "Türk futbolu için en iyi çözümü bulacağız"

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TFF Başkanı Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması! "Türk futbolu için en iyi çözümü bulacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak" dedi.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Özdemir, "Bu yıl yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda ben ve arkadaşlarım futbol federasyonunu delegelerinin tüm oylarını alarak seçilmiş bulunmaktayız. Bize gösterilen desteğe canıyürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu görevi gerçekten zor bir görev. Zor bir zamanda geldik" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu 42. başkanı Nihat Özdemir
Türkiye Futbol Federasyonu 42. başkanı Nihat Özdemir!

"GEREKLİ ATAMALARIMIZI YAPMAK İSTİYORUZ"

Kısa zamanda kurulları oluşturacaklarını belirten Özdemir, "Çok yakın zamanda Merkez Hakem Kurulu (MHK), Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu gibi tüm kurullara gerekli atamalarımızı yapmak istiyoruz. En kısa zamanda bu atamaları yaparak o arkadaşlarımızın bir an önce göreve başlamalarına hız verme düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

"ANA HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ EURO 2020'YE KATILMAK"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmasının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Nihat Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için 8 Haziran'da Konya'da son dünya şampiyonu Fransa, 11 Haziran'da da İzlanda'da, İzlanda ile önemli maçlarımız var. Yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarla milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak için biz, yönetime ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Ama bu çalışmaları kendimiz değil, Türkiye Futbol Vakfı'nın üyeleriyle birlikte yapacağız. Türk futbolu için en iyi çözümü de bulmaya çalışacağız" dedi.

"UEFA VE FIFA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DE ÇOK CANLI TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayacaklarını da ifade eden Özdemir, "Onunla ilgili çalışmalara ve görüşmelere başlayacağız. En kısa zamanda da o çalışmalarımızı yapacağız. Ligler başlayacak, onun hazırlıklarına başlayacağız. Türkiye futbolu için elimizden gelen tüm desteği, tesisleşme yönünden, sistemler yönünden gerekli tüm ekipleri kurarak, tüm çalışmaları yapacağız. Ayrıca bizim için üst kurul olan UEFA ve FIFA ile ilişkilerimizi de çok canlı tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

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