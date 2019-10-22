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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Özdemir’den, Beyoğlu’na ziyaret

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TFF Başkanı Özdemir’den, Beyoğlu’na ziyaret

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan TFF Başkanı Özdemir, doğup büyüdüğü kent olan Diyarbakıra yapılacak her türlü hizmeti değerli bulduğuna dikkat çekerek Bağlar Belediyesinin gerçekleştirmek istediği sporla ilgili projelere ve çalışmalara her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Özdemir, "Diyarbakır memleketim. Dolayısıyla her fırsatta ziyarete geliyorum. ÿBu gelişimde bir kez daha Diyarbakırın gelişmesine hayran kaldım. Kent gerçekten modern hale gelmiş. Diyarbakır, hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kent. Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge için ülke için iyi olur. Biz sporda tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Diyarbakırın, Bağların bu konudaki taleplerine, projelerine gerekli desteği sağlayacağız. Bağlar Belediye Başkanımızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık ve başarılar diledik. Bağlar, Diyarbakırın kalbidir. Başkanımız inşallah hak ettiği hizmetleri kazandıracak dedi.

 ’NİHAT ÖZDEMİR, BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR’

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakırın bağrından çıkan Nihat Özdemiri Türkiye Futbol Federasyonu gibi bir kurumun başında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Nihat Özdemir ismi Diyarbakır ve Türkiye için büyük bir değerdir. Gerek yaptığı yatırımlar ve ülke kalkınmasına sağladığı katkılar, gerekse spora yaptığı hizmetler takdire şayandır. Böyle bir değerimizin Türkiye Futbol Federasyonu gibi futbolun lokomotifi olan kurumun başında olması da bizim için ayrıca bir vesilesidir. Bizi ziyaret etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bizim tek gayemiz ve hedefimiz Bağlarımıza, Diyarbakırımıza hiçbir ayrım gözetmeden hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır. Bunun için de spor da önemli bir yer tutuyor. Nihat başkanımızın desteğiyle bunları yapacağız inşallah."

TFF Başkanı Özdemir’den, Beyoğlu’na ziyaret

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