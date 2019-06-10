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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den İzlanda açıklaması

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda'da önemli açıklamalarda bulundu. Havalimanında yaşanan kriz ve 'fırça' skandalı ile ilgili konuşan Özdemir, "Umuyorum futbolcularımız bu olaydan müspet bir şekilde etkilensin. Gereken cevabı sahada versin" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda'da önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Futbolcularımız ve yönetim kurulumuzla beraber havalimanına geldik. Biz burada misafirperverlik bekliyorduk. Rutin kontrol yapıldıktan sonra dışarı çıkmak istiyorduk. Hiç ummadığımız şekilde havalimanının güvenlik soruşturmasıyla ilgili bütün oyuncularımızın eşyaları aranmaya başladı. Hem oyuncularımız hem de bizler tarafından tepkiyle karşılandı.

Biz, ülkemize gelen herkesi düzgün bir şekilde karşılıyoruz ama biz bugün bunu göremedik. Bütün Türkiye de haklı olarak tepki gösterdi. UEFA şartlarına göre de böyle olmaması gerekiyordu.

"Türk halkı ciddi bir tepki koydu"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Sayın Spor Bakanımız bizi aradı ve gerekli tepkiyi koyacaklarını belirtti. İyi dileklerini ilettiler. Biz de bunu oyuncularımız ve teknik heyetimize ilettik. Bugün Sayın Spor Bakanımız bir heyetle beraber akşam 22.00 sularında buraya ulaşmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti ve halkımız bu olaya ciddi bir tepki koydu.

Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim.

Son dakika... Türkiyeden İzlandaya nota
Son dakika... Türkiye'den İzlanda'ya nota

"Irkçılığa giden bir olay"

Maalesef bu yapılan basit bir hareket değil, siyasi bir hareket olduğunu gördük. Bir ırkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum. Burada yaşanan bütün olayları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz. Gerçekten çok çirkin bir olay. Bunun karşılığını vereceğimizi de mutlak suretle unutulmamasını belirtiyorum.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da konuştu: UEFA da bu konudan çok rahatsız. Araştıracaklarını söylediler. Bugün ve yarın geçtikten sonra biz geniş raporumuzu UEFA'ya ileteceğiz.

İzlanda Futbol Federasyonu ile iyi bir ilişkimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık. Gunnarson'un söylediklerine şaşırdık. Biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı beklemiyorduk. Onları dinleyeceğiz.

Gunnarssondan garip açıklama Konyada...
Gunnarsson'dan garip açıklama! Konya'da...

Konya'da da aynı uygulamanın olduğu yönündeki iddialar

Çok yanlış bir bilgi, hiç alakası yok. Biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı hiç beklemiyorduk, Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil.

TFF Başkanı Nihat Özdemirden İzlanda açıklaması

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