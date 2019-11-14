TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Yabancı sınırına kulüpler karar verecek"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunda aceleci davranmayacaklarını belirterek, Şenol Güneş'ten de konu ile ilgili çalışma istediğini söyledi.
Nihat Özdemir'in yabancı sınırı hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
Samimi konuşalım. Yabancı sayısının azalmamasını isteyen kişiler var. Değişmesini isteyen de çok kişi var. Burada kararı verecek, Süper Lig'deki takımların varcağı konsensüs. Başkan olarak Mehmet Sepil'i seçtiler.
Konularımızdan bir tanesi de buydu. Yabancı sayısına dair ne yapacağımıza dair karar alalım. Şenol Güneş'e bu çalışmayı yaptırıyorum. Onun da görüşlerini almamız gerektiği için ona da bir çalışma yaptırıyorum. Bu kararı bugün verdim, yarın sabah uygulayalım diye bir şey olmayacak. 3 yıllık bir periyotta varmak istediğimiz yabancı sayısına ancak ulaşırız. Şu anda bir şey söylemem erken.
Sayı kadar, transfer edilecek futbolculara nitelik getirilsin diye bir istek var. Tartışacağımız konulardan biri de bu. 30'un üzerinde inanılmaz sayıda futbolcu Süper Lig'de görev yapmakta. Bunlarda bazı özelliklerin aranması gerektiğine inanıyorum.
Hakemler kamu vicdanı için VAR'a gitmeli
TFF Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig'de görev yapan hakemlerin performansıyla ilgili olarak ise, ""Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez" ifadesini kullandı.
Özdemir ayrıca "MHK'deki arkadaşlarımız daha dikkatli çalışarak herkesin vicdanın rahatlatacak kararlar almalı. Hakemler gri pozisyonlarda kamu vicdanını rahatlatmak için VAR'a gitmeli" şeklinde konuştu.
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