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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Yabancı sınırına kulüpler karar verecek"
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Futbol
14.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Yabancı sınırına kulüpler karar verecek"

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Yabancı sınırına kulüpler karar verecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunda aceleci davranmayacaklarını belirterek, Şenol Güneş'ten de konu ile ilgili çalışma istediğini söyledi.

Nihat Özdemir'in yabancı sınırı hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Samimi konuşalım. Yabancı sayısının azalmamasını isteyen kişiler var. Değişmesini isteyen de çok kişi var. Burada kararı verecek, Süper Lig'deki takımların varcağı konsensüs. Başkan olarak Mehmet Sepil'i seçtiler.

Konularımızdan bir tanesi de buydu. Yabancı sayısına dair ne yapacağımıza dair karar alalım. Şenol Güneş'e bu çalışmayı yaptırıyorum. Onun da görüşlerini almamız gerektiği için ona da bir çalışma yaptırıyorum. Bu kararı bugün verdim, yarın sabah uygulayalım diye bir şey olmayacak. 3 yıllık bir periyotta varmak istediğimiz yabancı sayısına ancak ulaşırız. Şu anda bir şey söylemem erken.

Sayı kadar, transfer edilecek futbolculara nitelik getirilsin diye bir istek var. Tartışacağımız konulardan biri de bu. 30'un üzerinde inanılmaz sayıda futbolcu Süper Lig'de görev yapmakta. Bunlarda bazı özelliklerin aranması gerektiğine inanıyorum.

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Hakemler kamu vicdanı için VAR'a gitmeli

TFF Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig'de görev yapan hakemlerin performansıyla ilgili olarak ise, ""Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez" ifadesini kullandı.

Özdemir ayrıca "MHK'deki arkadaşlarımız daha dikkatli çalışarak herkesin vicdanın rahatlatacak kararlar almalı. Hakemler gri pozisyonlarda kamu vicdanını rahatlatmak için VAR'a gitmeli" şeklinde konuştu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı sınırına kulüpler karar verecek

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