TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Tüm kulüplere ödemeyi yaptık"

Yayın krizini nasıl çözdüklerini açıklayan Özdemir, ''Devamlı olarak beIN Sports'un yöneticileri zarar ettiklerini vurguladılar. Biz göreve geldiğimiz zaman 2018-2019 sezonunun son takisidi vardı. FIFA'nın kongresinde kendilerini ziyaret ettik ve süreç başladı.'' dedi.

'Yıldırım Demirören inançlıydı ve Türk futbolundaki kaosu bitirdi'

"3 Temmuz sürecinde vardım. Mehmet Ali Aydınlar TFF başkanıydı. Rıdvan Dilmen’in Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarını unutamam. Türk sporu bitik noktadaydı. Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için büyük işler yaptı. Sonra da Sayın Demirören geldi. Dilmen'in dediği gibi en kötü zamanda geldi. Şu anda kötü bir dönem var ama o zaman çok daha kötüydü. Kaosun ortasında gelmişti... Yıldırım Demirören inançlıydı ve 'Nihat Bey ben bu kaosu bitireceğim' dedi. Geldiği zamanda yaptıklarıyla kaosu bitirdi ve Türk futbolu düzlüğe çıktı.

"Biz de bütün kulüplere ödemelerini gerçekleştirdik"

"200 milyon Türk Lirası şeklinde yüklü bir taksitti. Dönüşümüzde parayı hemen havale ettiler ve biz de kulüplere ödemeyi yaptık. Dönüşte ise yeni sezonla ilgili görüşme yapılmadan iş birliği yapılmayacağı söylendi. 14 toplantının sonunda anlaşmaya vardık ve sözleşmeyi imzaladık. Bugün de ödemeyi yaptılar. Biz de bütün kulüplere ödemelerini gerçekleştirdik. Bütün kamuoyunun bildiği şekilde fiyatta indirim yapmak zorunda kaldık."

"18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok"

Lisans statüsünde değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. 5 kişilik ekibi 7 kişiye yükselttik. Bugün bile Kulüpler Birliği ile toplantımız vardı. Belgeler eksiksiz bir şekilde bizim tarafımıza ulaştırılmalı. Bu transfer dönemine yetişmedi ama ocak ayında transfer döneminde kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitleri belirleyeceğiz. Süper Lig'deki 18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok. Yalnızca 8 takımın yapılandırılmaya ihtiyacı var.

"Bence VAR'ın açıklanmaması doğrudur"

"Galatasaray ile bir gerilim oldu, bu gerilim sürmekte. Mustafa Cengiz'e de, artık bunun yeter olduğunu, birlik beraberlik içinde olursak hepimiz için daha iyi olacağını söylüyorum. Yakın zamanda bu da gerçekleşecek. Bence VAR'ın açıklanmaması doğrudur. Benim bile kayıtları dinleme yetkim yok. Ben, VAR odasına asla giremem. UEFA tarafından da gizlilik önem arz ediyor. UEFA böyle olmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon başarılı olmadı mı? Oldu..."