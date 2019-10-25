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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR, (DHA)
25.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İZTO'nun konuğu olacak

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, İZTO'nun konuğu olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak.

Özdemir'i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Futbol camiamızın değerli ismi Sayın Nihat Özdemir'i ekim ayı meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız" dedi. İzmir Ticaret Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısında bir konuşma yapacak olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol kulübü başkanlarıyla da bir araya gelecek. Özdemir, daha sonra İzmir Ticaret Odası Restoranı Teras 1885'te meclis üyeleriyle birlikte akşam yemeğine katılacak.

ÖZGENER: SPOR BÜYÜK BİR ENDÜSTRİ

Son yıllarda spor endüstrisinin birçok sektörün önüne geçtiğini ve hızla yükseldiğini belirten Özgener, bu endüstrinin baş aktörlerinden birinin de futbol olduğunu ifade etti. Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini de yapan Özgener, "Spor endüstrisi, sadece kulüplerin ve kurumların bilet, merchandising, yayın, sponsorluk, transfer gelirlerini kattığımızda, devletlerin spora yaptığı yatırımları, tesisler için harcanan miktarları hesapladığımızda 500 milyar dolara yaklaşan bir pazar. Spor malzemeleri, spor besinleri, spor merkezleri, spor turizmi gibi sporla doğrudan ilgili endüstrileri de kattığımızda bu büyüklük 1.6 trilyon dolara ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Futbolun, tüm dünyadaki yaygınlığıyla spor endüstrisi üzerinde ayrı bir başlık altında değerlendirilebileceğini vurgulayan Mahmut Özgener, şunları kaydetti:

"Futbol kitleleri peşinden sürükleyen önemli bir branş. Milli takımımızın son dönemde Şenol Güneş yönetimindeki başarılı performansıyla, Avrupa'nın 12 ayrı ülkesinde yapılacak ve tüm kıta için özel bir önem taşıyan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için çok avantajlı bir pozisyona geçmesi, Şampiyonlar Ligi finalinin bu yıl ülkemizde oynanması, ülke olarak zaten her zaman gündemimizde olan futbolu bu yıl farklı bir seviyeye taşıyacak. İzmirimizin de spor endüstrisinden hak ettiği payı alması, çok daha fazla sayıda kulübümüzün Süper Lig'de temsil edilmesi en büyük dileğimiz. Bu açıdan, meclis toplantımızda futbol camiamızın bir numaralı isminden, futbol ve İzmir'in futboldaki yerine ilişkin değerlendirmeleri hep birlikte dinleyeceğiz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İZTOnun konuğu olacak

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