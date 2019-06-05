TFF Başkanı Nihat Özdemir, Infantino'yu tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeniden FIFA Başkanı seçilen Gianni Infantino'yu tebrik etti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.
Paris Expo Porte de Versailles'de kongrede Türkiye Futbol Federasyonu'nu TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.
Kongrede yapılan seçime tek aday olarak giren Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkanvekili Servet Yardımcı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, bir araya geldiği Gianni Infantino'yu tekrar başkan seçilmesi nedeniyle kutladı.
Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı da dün yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa futbolunun gündemindeki konular değerlendirildi.
70. FIFA Olağan Kongresi gelecek yıl mayıs ayında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek.
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