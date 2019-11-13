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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz"

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra'yı yenip grup lideri olarak finallere gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın 5 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı müsabakasına ev sahipliği yapacağını aktaran Nihat Özdemir, "Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Türk halkını sevindirmek istediklerini vurgulayan Özdemir, "Bu mutluluğu yaşamayı Türk halkı çoktan hak etti, onlara bu gururu yaşatmayı çok arzuluyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminiz. Bu başarı aynı zamanda hem hocamıza inanmanın hem de gençlere güvenmenin bir karşılığı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş
Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve ekibi ile oyuncularına her zaman inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz. Pırıl pırıl, başarıya odaklı, yürekten oynayan bir milli takıma sahibiz. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'dan 4 puan alan, FIFA klasmanında hızla yükselişe geçen A Milli Takımı'mızın, finallere lider gitme motivasyonuyla başarılarını EURO 2020'de de sürdüreceği inancındayız. Bu ülkeye, layık olduğu tüm başarıları yaşatmak için yolumuza azimle devam edeceğiz. Tarih yapraklarına bir zafer gecesi daha yazıp Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni coşkuyla dolduracak taraftarlarımızla, ülkece finalleri garantileme mutluluğunu yaşamayı diliyorum." 

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz

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