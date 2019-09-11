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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol TFF Başkanı Nihat Özdemir: "4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbul'a döndük"
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Futbol
AA
11.09.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbul'a döndük"

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbul'a döndük"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. haftasında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili, "4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbul'a döndük." dedi.

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası kapsamında Tarabya'daki TED kortlarında gösteri maçı yapan Nihat Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova maçına çok stresli başladıklarını belirterek, "Dün çok stresli ama güzel bir gündü. Çok stresli başlamıştık. Andorra maçını 1-0 kazanınca hem de golü 89. dakikada atınca biraz üzülmüştük ama futbolda her şey var. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamak lazım. Andorra çok iyi kapandı. Bir türlü gol atamadık. 89. dakikada nasip oldu, attık ve kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.

Andorra karşılaşmasında golün geç gelmesinin Moldova mücadelesi öncesinde kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı endişelenmiştik. 'Moldova maçında da aynısı başımıza gelir mi' dedik ama oyuncularımız ve teknik heyetimiz gerçekten çok iyi bir taktik düzen uyguladılar ve 4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbul'a döndük. Arnavutluk'ta oynanan İzlanda maçını da bir taraftan takip ediyorduk. Dakika dakika çok heyecanlı bir maç oldu. Orada da Arnavutluk istediğimiz neticeyi elde etti. Onları da kutluyorum. En önemli rakibimiz olan İzlanda'yı 4-2 gibi neticeyle yendiler, o da bize çok yaradı. Dolayısıyla dün Türk Milli Takımı için önemli bir gündü. Şimdi ekim ayında Ülker Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı ve Fransa'da oynayacağımız Fransa maçına hazırlık yapacağız. Bu 2 maç sonunda belki 2020 hakkını elde edebiliriz. Önümüzde daha 4 zorlu maç var. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz işin farkındalar. Çok önemli bir turnuva. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz."

- Özdemir gösteri maçı yaptı

Nihat Özdemir, American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası kapsamında tenis kortuna çıktı.
Tarabya'daki TED kortlarında düzenlenen gösteri maçında Nihat Özdemir-Nenad Zimonjic çifti, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Mikhael Elgin ikilisiyle karşılaştı.

Çok sayıda seyircinin de takip ettiği karşılaşmayı Özdemir-Zimonjic çifti 7-5'lik skorla kazandı. Nihat Özdemir, güzel bir gösteri maçı olduğunu söyledi. 

Organizasyonun 71. kez düzenlendiğini hatırlatan Özdemir, "Bu, tenis dünyasında önemli bir turnuva. Bizi de davet ettiler. 3 yıldır tenis oynamıyordum. Biraz çalıştım ve sahaya çıktım, ortağım da çok iyiydi. Ömer Aras değerli dostum, onları yendik. Çok mutluyum. Tekrardan tenise dönmekten de mutluyum. İnşallah hem tenisi hem golfü birlikte götürürüm." diye konuştu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içinde İstanbula döndük

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