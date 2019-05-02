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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Hüsnü Güreli'den önemli açıklamalar

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TFF Başkanı Hüsnü Güreli'den önemli açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, beINSports'un Yılın Süperleri ödül töreni gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Ödül alan herkesi tebrik eden TFF Başkanı Güreli, "Bu geceyi değerli iş ortağımız, 18 senedir birlikte çalıştığımız, Türk futboluna ve Türk kulüplerine büyük katkısı olan beINSports'la birlikte bu geceyi düzenliyoruz. Biz Türk futbolunu daha da ileriye götürmek, kalkınmasını sağlamak amacıyla görev yapıyoruz. İki sene önce Digitürk'ü satın alan beINSports grubu uluslararası ve yayıncılıktaki deneyimleriyle çok önemli değerler kattılar ve katacaklar. Bu gecenin ödül alacaklara Türk futbolu için herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Spor toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hüsnü Güreli, "Süper Lig'in aşağısı ve yukarısı önemli bir rekabet ortamında devam etmekte. Benim başkanlara ve yöneticilere tavsiyem şu, kalan 4 haftada sporda sevgi, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden demeçlerimizi verelim ve inşallah ligi hayırlısıyla tamamlayalım ve mayıs sonunda tescil edelim. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'da da seçimli genel kurulumuz var. İnşallah tamamına erdiririz. Herkese suhuletle ve sükunetle bu 4 haftayı geçirmesini ve dikkatli bir şekilde davranmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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